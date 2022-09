Cosa (non) hanno detto i leader religiosi in Kazakistan. Il racconto di Pallavicini (Di venerdì 16 settembre 2022) Papa Francesco, l’imam Ahmad al-Tayyeb e il metropolita cristiano ortodosso russo Anthony hanno presentato le loro conclusioni al VII Congresso dei leader delle religioni mondiali e delle tradizioni spirituali ospitato in Kazakistan dal presidente Tokayev. Chi pensava o sperava che si sarebbe menzionato o risolto il conflitto in Ucraina rimarrà deluso, o forse no. Una sintesi tradotta in italiano della dichiarazione finale adottata dai delegati provenienti da oltre cinquanta Paesi sarà presto disponibile sul sito Coreis. Come rappresentante dell’Islam italiano ero già stato nella capitale del Kazakistan nel 2017 per un evento sull’ambiente organizzato dal Vaticano all’Expò e, nel 2009, alla viglia della presidenza Osce, in una precedente edizione di questo Congresso internazionale che riunisce le autorità religiose ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 settembre 2022) Papa Francesco, l’imam Ahmad al-Tayyeb e il metropolita cristiano ortodosso russo Anthonypresentato le loro conclusioni al VII Congresso deidelle religioni mondiali e delle tradizioni spirituali ospitato indal presidente Tokayev. Chi pensava o sperava che si sarebbe menzionato o risolto il conflitto in Ucraina rimarrà deluso, o forse no. Una sintesi tradotta in italiano della dichiarazione finale adottata dai delegati provenienti da oltre cinquanta Paesi sarà presto disponibile sul sito Coreis. Come rappresentante dell’Islam italiano ero già stato nella capitale delnel 2017 per un evento sull’ambiente organizzato dal Vaticano all’Expò e, nel 2009, alla viglia della presidenza Osce, in una precedente edizione di questo Congresso internazionale che riunisce le autorità religiose ...

