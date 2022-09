Coppa Davis 2022 | Berrettini | “Devo andare di più a rete per faticare meno”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 settembre 2022) Matteoha parlato ai microfoni di Raisport dopo il successo in due set (6-2 6-3) ai danni di Sebastian Baez. Il romano ha regalato all’Italia il primo punto contro l’Argentina nella seconda gara della fase a gironi della. Questo il suo commento: “Sono partito decisamente meglio dell’ultima volta. Dovevo ambientarmi sui campi e sono contento di come ho giocato. I complimenti in diretta di Panatta per le volee smorzate? Cerco diil più possibile. La mia indole non è quella, visto che sono cresciuto sulla terra, mafarlo perdi. Venivo da New York e questo è un campo diverso, al chiuso. Più gioco e più mi sento a mio agio”. SportFace.