Bianchi: "Anche quest'anno si è aperto con serenità. La nostra scuola è aperta, inclusiva e affettuosa" (Di venerdì 16 settembre 2022) "La nostra scuola si può riassumere in tre parole: aperta, inclusiva e affettuosa. La scuola deve essere aperta, una scuola chiusa non esiste, insegna che il mondo è fatto di barriere". L'articolo .

