Alaska Daily | Hilary Swank indaga su un caso irrisolto nel trailer del dramma ABC

(Di venerdì 16 settembre 2022)è una giornalista in cerca di redenzione nel primodella serie thriller ABC. Ildella serie ABCanticipa i contenuti della serie thriller interpretata dalla starnei panni di una giornalista investigativa che prova a rifarsi una vita ad Anchorage, in. La serie segue Eileen Fitzgerald, una giornalista recentemente caduta in disgrazia che si lascia alle spalle la sua vita a New York per unirsi a un quotidiano di Anchorage in un viaggio alla ricerca della redenzione personale e professionale. Il video introduce il personaggio di, Eileen, mentre accetta un lavoro in ...

comingsoonit : La due volte premio Oscar #HilarySwank è una giornalista investigativa in #AlaskaDaily, nuova serie tv del regista… -

ComingSoon.it

Il trailer della serie ABCanticipa i contenuti della serie thriller interpretata dalla star Hilary Swank nei panni di una giornalista investigativa che prova a rifarsi una vita ad Anchorage, in. La serie ...... la recensione LEGGI: Cobra Kai: tutti i personaggi che sono tornati per la stagione 5 LEGGI: Cobra Kai 5: La spiegazione del finale Durante la promozione della sua nuova serie per ABC,, ... Alaska Daily: Il trailer ufficiale della nuova serie tv con Hilary Swank Hilary Swank è una giornalista in cerca di redenzione nel primo trailer della serie thriller ABC Alaska Daily. Il trailer della serie ABC Alaska Daily anticipa i contenuti della serie thriller interpr ...A vast swath of western Alaska could see flooding and high winds as the remnants of Typhoon Merbok move toward the Bering Sea region.