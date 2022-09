16 settembre … (Di venerdì 16 settembre 2022) Gli eventi datati 16 settembre I vessilli principali che avvolgono i ricordi calcistici odierni sono bianconero e giallorosso. Esattamente centodieci anni fa nasceva il magiaro Gyorgy Sarosi, che nel 1952 condusse la Juventus al nono scudetto (prese la squadra a stagione in corso).Il giorno del suo trentesimo compleanno se ne andava Carlo Bigatto, prima bandiera della Vecchia Signora e fumatore incallito. L’ungherese guidò anche la Lupa e nella storia romanista questo 16 settembre equivale al centoventesimo anniversario dalla nascita di Attilio Mattei (sei stagioni, tra le quali 4 nel massimo campionato a girone unico) e a un quarto di secolo dalla scomparsa di José Valle, tre annate giallorosse dal 1947 al ’50. Oggi compie ottant’anni Guido Natale Vivarelli, 147 presenze e 19 reti nei tornei cadetti con il Monza. P.S. Da calciatore Sarosi festeggiò ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 16 settembre 2022) Gli eventi datati 16I vessilli principali che avvolgono i ricordi calcistici odierni sono bianconero e giallorosso. Esattamente centodieci anni fa nasceva il magiaro Gyorgy Sarosi, che nel 1952 condusse la Juventus al nono scudetto (prese la squadra a stagione in corso).Il giorno del suo trentesimo compleanno se ne andava Carlo Bigatto, prima bandiera della Vecchia Signora e fumatore incallito. L’ungherese guidò anche la Lupa e nella storia romanista questo 16equivale al centoventesimo anniversario dalla nascita di Attilio Mattei (sei stagioni, tra le quali 4 nel massimo campionato a girone unico) e a un quarto di secolo dalla scomparsa di José Valle, tre annate giallorosse dal 1947 al ’50. Oggi compie ottant’anni Guido Natale Vivarelli, 147 presenze e 19 reti nei tornei cadetti con il Monza. P.S. Da calciatore Sarosi festeggiò ...

CarloCalenda : È il momento di chiudere una stagione di conflitti e slogan. Il 25 settembre possiamo farlo votando #TerzoPolo.… - marcocappato : Oggi è giornata mondiale della democrazia. Oggi il Governo #Draghi potrebbe emendare il decreto e chiarire la valid… - fattoquotidiano : Stipendi ai manager: prima votano, poi si schifano. Ecco di chi è la “manina” - LucaMagmo : RT @ziaiaia3: Fuori luogo come la guerra, come le tifoserie di Putin o Zelensky, come gli aumenti sfacciati come certe assenze come il… - AntaniCardani : RT @lettera_mosca: MISTERO BUFFO - Il 12 settembre, l'ambasciatore dell'Ucraina in Estonia ha accusato un 'turista russo' di aver picchiato… -