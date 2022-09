X Factor 2022 arriva in TV: questa sera in onda la prima puntata (Di giovedì 15 settembre 2022) A partire da questa sera, andrà in onda la nuova edizione di X Factor. Si tratta di un ritorno molto atteso, soprattutto per via delle novità che porteranno i prossimi appuntamenti. Francesca Michielin vestirà i panni di conduttrice al posto di Ludovico Tersigni, mentre Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Rkomi faranno parte della giuria. La redazione del Fatto Quotidiano, che ha assistito in anteprima all’esordio del talent show, non ha potuto fare a meno di spendere parole entusiastiche nei confronti del programma. Abbonati a Sky per non perdere la nuova stagione di X Factor! Grande ritorno per X Factor: i dettagli della prima puntata Finalmente, l’attesa è finita: dal 15 settembre, X Factor tornerà con ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 settembre 2022) A partire da, andrà inla nuova edizione di X. Si tratta di un ritorno molto atteso, soprattutto per via delle novità che porteranno i prossimi appuntamenti. Francesca Michielin vestirà i panni di conduttrice al posto di Ludovico Tersigni, mentre Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’amico e Rkomi faranno parte della giuria. La redazione del Fatto Quotidiano, che ha assistito in anteall’esordio del talent show, non ha potuto fare a meno di spendere parole entusiastiche nei confronti del programma. Abbonati a Sky per non perdere la nuova stagione di X! Grande ritorno per X: i dettagli dellaFinalmente, l’attesa è finita: dal 15 settembre, Xtornerà con ...

