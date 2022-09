Ucraina, Papa: “Dialogo con aggressore puzza ma si deve fare” (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non escludo il Dialogo con qualsiasi potenza, che sia in guerra, che sia l’aggressore… delle volte il Dialogo si deve fare così, ma si deve fare, “puzza” ma si deve fare”. Lo ha sottolineato il Papa sul volo di ritorno in Kazakistan spiegando il perché voglia tenere aperto il canale diplomatico con la Russia. “Sempre un passo avanti, la mano tesa, sempre! Perché al contrario – dice – chiudiamo l’unica porta ragionevole per la pace. Delle volte non accettano il Dialogo: peccato! Ma il Dialogo va fatto sempre, almeno offerto, e questo fa bene a chi lo offre; fa respirare”. ?”Credo che sia sempre difficile capire il Dialogo con gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – “Io non escludo ilcon qualsiasi potenza, che sia in guerra, che sia l’… delle volte ilsicosì, ma si, “” ma si”. Lo ha sottolineato ilsul volo di ritorno in Kazakistan spiegando il perché voglia tenere aperto il canale diplomatico con la Russia. “Sempre un passo avanti, la mano tesa, sempre! Perché al contrario – dice – chiudiamo l’unica porta ragionevole per la pace. Delle volte non accettano il: peccato! Ma ilva fatto sempre, almeno offerto, e questo fa bene a chi lo offre; fa respirare”. ?”Credo che sia sempre difficile capire ilcon gli ...

Corriere : Il Papa sulla Russia: «Il dialogo con l’aggressore puzza, ma si deve fare. Armi all’Ucraina? Difendersi è amore di… - vaticannews_it : #Krajewski in #Ucraina: siamo qui, 'sotto la croce' insieme a Maria. L'Elemosiniere del #Papa, si trova in Ucraina… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco è rientrato in Italia dopo il viaggio in Kazakistan. 'Armi all'Ucraina? Difendersi è lecito', ha d… - MRemediosRguez9 : RT @acistampa: #PapaFrancesco nella conferenza stampa in aereo - ???? Il dialogo con la Cina va avanti, con lentezza - ???? dialogo anche con i… - pileribruno : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco tornato dal #Kazakhstan . In volo ai giornalisti: è sempre difficile il dialogo con gli Stati che hanno… -