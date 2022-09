Lucca Film Festival 2022 con Gaspar Noé | Giuseppe Tornatore | Peter Greenaway

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 15 settembre 2022) Un grande parterre di ospiti per il: nella città toscanaNoé,e molti altri Si tiene a, dal 23 settembre al 2 ottobre, il, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di. Unche prevede la presenza di grandi artisti del cinema, con Premi alla Carriera e Omaggi, proiezioni e masterclass. Per il primo anno, sarà consegnato il Premio Dante Alighieri Cinema Award. Un premio nato nel 2021 in occasione del 700° anniversario dalla ...