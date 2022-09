L'EuroParlamento si collega con la Stazione spaziale, dialogo Cristoforetti - Metsola (Di giovedì 15 settembre 2022) L'astronauta italiana dell'Agenzia spaziale europea, Samantha Cristoforetti, si e' collegata in video dalla Stazione spaziale Internazionale con il Parlamento europeo. Alle sue spalle, era dispiegata ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) L'astronauta italiana dell'Agenziaeuropea, Samantha, si e'ta in video dallaInternazionale con il Parlamento europeo. Alle sue spalle, era dispiegata ...

Adriano07883742 : Europarlamento | Intervento da brividi sulle sanzioni ? “Dimmi collega, dov’è che la NATO ha portato pace?”… - metaanto : RT @trincherov: @Elisa34012803 BRAVA....... HA DETTO BENE LA NATO NON HA MAI PORTATO PACE DA NESSUNA PARTE - Elisa34012803 : RT @trincherov: @Elisa34012803 BRAVA....... HA DETTO BENE LA NATO NON HA MAI PORTATO PACE DA NESSUNA PARTE - FatimaCurzio : RT @ansaeuropa: L'astronauta italiana dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Samantha Cristoforetti, si è collegata questa mattina in video d… - ansaeuropa : L'astronauta italiana dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Samantha Cristoforetti, si è collegata questa mattina in… -