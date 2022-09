Il signore delle formiche (2022): il passato che è ancora presente – Venezia ’79 (Di giovedì 15 settembre 2022) Presentato in anteprima mondiale il 6 settembre 2022, Il signore delle formiche, per la regia di Gianni Amelio, tratta la vicenda dello scrittore e drammaturgo italiano Aldo Braibanti, protagonista tra il 1964 e 1968 del cosidetto «caso Braibanti». Il film dopo l'evento a Venezia è stato distribuito al cinema l'8 settembre 2022 per 01 Distribution. Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 15 settembre 2022) Presentato in anteprima mondiale il 6 settembre, Il, per la regia di Gianni Amelio, tratta la vicenda dello scrittore e drammaturgo italiano Aldo Braibanti, protagonista tra il 1964 e 1968 del cosidetto «caso Braibanti». Il film dopo l'evento aè stato distribuito al cinema l'8 settembreper 01 Distribution. Source

WeCinema : Week end al cinema: da #Venezia79 in sala 'Il signore delle formiche' di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio e Elio G… - tuttopuntotv : Il Paradiso delle Signore 7 in onda con un doppio appuntamento: quando e perché #ilparadisodellesignore - Renzame67 : @MaryZorzopatica Io messa x andare a vedere Il signore delle formiche ?? - emiliomagrini : RT @21fc1b31328d42f: @erretti42 Io ho inveito contro la TV che infamità che c'è in Italia, che schifo di personaggi! Deve fare il giro del… - robimanga_ : RT @dacuoreacuore: Io sto sempre dalla parte di Hande, non solo come sua fans,ma come DONNA. Nessuno dovrebbe permettersi di insinuare del… -