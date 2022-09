Francesca Michielin: news e curiosità sulla cantante conduttrice di X Factor (Di giovedì 15 settembre 2022) Life&People.it Sono passati ben dieci anni dalla sua primissima audizione, eppure le note della sua cover di Whola Lotta Love dei Led Zeppelin risuonano ancora nelle orecchie dei fan più affezionati. Dopo essersi fatta strada nel mondo del cantautorato italiano a suon di hit ed essersi ritagliata uno spazio tutto suo tra le artiste più interessanti della scena musicale italiana, Francesca Michielin torna stasera – 15 settembre – sul palco di X Factor, dove tutto è iniziato. E lo fa, in via del tutto inedita, in veste di conduttrice. Non si può certo dire che occupare il posto del mitico Alessandro Cattelan sia semplice. Lo sa bene Ludovico Tersigni, che ha lasciato il testimone a Francesca dopo appena un’edizione al timone del talent. Riuscirà, quindi, Francesca ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 15 settembre 2022) Life&People.it Sono passati ben dieci anni dalla sua primissima audizione, eppure le note della sua cover di Whola Lotta Love dei Led Zeppelin risuonano ancora nelle orecchie dei fan più affezionati. Dopo essersi fatta strada nel mondo del cantautorato italiano a suon di hit ed essersi ritagliata uno spazio tutto suo tra le artiste più interessanti della scena musicale italiana,torna stasera – 15 settembre – sul palco di X, dove tutto è iniziato. E lo fa, in via del tutto inedita, in veste di. Non si può certo dire che occupare il posto del mitico Alessandro Cattelan sia semplice. Lo sa bene Ludovico Tersigni, che ha lasciato il testimone adopo appena un’edizione al timone del talent. Riuscirà, quindi,...

Francesca Michielin fidanzato, chi è Davide Spigarolo Tag24 X Factor 2022: foto su La prima puntata di Audizioni Stasera il palco di X Factor si è riacceso di energia e buona musica ed abbiamo accolto nuovi concorrenti che si sono esibiti davanti ai nostri giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi. Michielin: 'Fagioli e Miretti con l'X-Factor. Cuadrado, mi aspetto di più. Allegri...' Francesca Michielin, nuova conduttrice di XFactor e tifosa della Juve, parla a Tuttosport: «Ho decisamente uno stile più alla Sarri: cerco di punta ... Stasera il palco di X Factor si è riacceso di energia e buona musica ed abbiamo accolto nuovi concorrenti che si sono esibiti davanti ai nostri giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Rkomi.Francesca Michielin, nuova conduttrice di XFactor e tifosa della Juve, parla a Tuttosport: «Ho decisamente uno stile più alla Sarri: cerco di punta ...