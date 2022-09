Calendario Coppa Davis 2022 oggi: orari partite 15 settembre, programma, tv, streaming (Di giovedì 15 settembre 2022) Terza giornata per quel che riguarda la Coppa Davis 2022, intesa come fase a gironi dell’attuale format che porta verso le Finals in uno sdoppiamento tra settembre e novembre che non risolve tutti i problemi, ma quantomeno cerca di ridare una forma meno compressa alla competizione. Dopo la sconfitta contro l’Italia, alla Croazia tocca già uno scontro quasi da dentro o fuori, contro la Svezia che ha sorpreso nel primo giorno ai danni dell’Argentina sotto la spinta dei due Ymer. A Valencia, invece, la Serbia deve riscattare lo 0-3 subito dalla Spagna cercando la vittoria contro la Corea del Sud, andata molto vicina, alla prova dei fatti, al colpo sul Canada. La Francia, sconfitta per la prima volta in 84 anni dalla Germania, deve battere l’Australia per tenersi con qualche speranza reale. Dopo la sfida dura contro la ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Terza giornata per quel che riguarda la, intesa come fase a gironi dell’attuale format che porta verso le Finals in uno sdoppiamento trae novembre che non risolve tutti i problemi, ma quantomeno cerca di ridare una forma meno compressa alla competizione. Dopo la sconfitta contro l’Italia, alla Croazia tocca già uno scontro quasi da dentro o fuori, contro la Svezia che ha sorpreso nel primo giorno ai danni dell’Argentina sotto la spinta dei due Ymer. A Valencia, invece, la Serbia deve riscattare lo 0-3 subito dalla Spagna cercando la vittoria contro la Corea del Sud, andata molto vicina, alla prova dei fatti, al colpo sul Canada. La Francia, sconfitta per la prima volta in 84 anni dalla Germania, deve battere l’Australia per tenersi con qualche speranza reale. Dopo la sfida dura contro la ...

Ornella88813128 : RT @RegioneER: ??#Sport e territorio, via alla @DavisCup: grande vetrina internazionale per #EmiliaRomagna e #Bologna. Anche l'Italia in cam… - CosenzaChannel : Coppa Calabria: il tabellone ed il calendario della competizione - repubblica : Coppa Davis, l'Italia sfida la Croazia: formula, calendario e dove vedere le partite in tv [di Simone Monari] - SportRepubblica : Coppa Davis, l'Italia sfida la Croazia: formula, calendario e dove vedere le partite in tv -