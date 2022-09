Brigante: “Abbiamo idee che sottoporremo a Iervolino, bisogna vedere se coincidono con le sue” (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Ci dovrebbe essere a breve un tavolo tecnico tra l’amministrazione comunale di Salerno e la società della Salernitana.?A dirlo è l’assessore Brigante, che ieri mattina a margine del convegno “Pnrr, codice dei contratti, sicurezza infrastrutture ed edifici, bonus edilizi, norme tecniche, rigenerazione urbana” ha risposto ad alcune domande sul tema della?Salernitana, nello specifico sulle condizioni dello stadio Arechi e sulla concessione, partendo dalle affermazioni fatte dal presidente Iervolino nei giorni scorsi. Il patron granata aveva detto che in caso in cui la Salernitana dovesse fare il grande balzo lo stadio Arechi non è pronto per determinate competizioni… “Il presidente Iervolino è una persona simpatica, molto simpatica anche con queste provocazioni. – dice l’assessore Brigante – Tutti ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 15 settembre 2022) di Monica De Santis Ci dovrebbe essere a breve un tavolo tecnico tra l’amministrazione comunale di Salerno e la società della Salernitana.?A dirlo è l’assessore, che ieri mattina a margine del convegno “Pnrr, codice dei contratti, sicurezza infrastrutture ed edifici, bonus edilizi, norme tecniche, rigenerazione urbana” ha risposto ad alcune domande sul tema della?Salernitana, nello specifico sulle condizioni dello stadio Arechi e sulla concessione, partendo dalle affermazioni fatte dal presidentenei giorni scorsi. Il patron granata aveva detto che in caso in cui la Salernitana dovesse fare il grande balzo lo stadio Arechi non è pronto per determinate competizioni… “Il presidenteè una persona simpatica, molto simpatica anche con queste provocazioni. – dice l’assessore– Tutti ...

