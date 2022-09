Amici 22 | “Sei illegale!” | lui la desidera | corteggiamento spudorato

Leggi su direttanews

(Di giovedì 15 settembre 2022) Sta per tornare, la nuova edizione promette bene: un primosembra sancire i primi amori Maria-De-Filippi (Witty tv)22 è la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi. La conduttrice anche quest’anno ripropone lo stesso format, con qualche switch tra professori e tanti nuovi talenti. I ragazzi, obbligati a vivere in casetta, sono soliti innamorarsi e viversi l’esperienza a 360 gradi. Quest’anno a quanto pare già qualche intesa è stata evidente anche attraverso i social network. Due allievi, infatti, sembrerebbero già conoscersi tanto da scambiarsi diversi apprezzamenti sotto i loro scatti. La prima puntata del talent è stata registrata e tra i due allievi potrebbe esserci un potenziale di coppia, in particolare tra i de ballerini che avevano avuto già esperienze passate a ...