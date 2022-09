10% del gas che serve all’Europa. La scommessa di Israele (Di giovedì 15 settembre 2022) Boom israeliano per i ricavi del gas. Tel Aviv sta ottenendo entrate record dalle royalties sulla vendita di gas naturale: nel primo semestre del 2022 si è registrato un +48% per 250 milioni di dollari, rispetto ai 165 milioni di dodici mesi prima. Numeri che confermano Israele come player strategico nella fase post ucraina, con l’opportunità di aumentare le esportazioni verso l’Europa, in attesa degli sviluppi di Kronos e Zohr. Qui Israele Continuando di questo passo, gli analisti stimano che entro un biennio Israele potrà garantire fino al 10% del fabbisogno europeo: contingenza che, sommata al potenziale raddoppio dei flussi via Tap e ai nuovi accordi con altri Paesi come Qatar e Algeria, contribuiscono a disegnare un nuovo schema per il Vecchio continente. Nello specifico lo sviluppo della fase B nel Leviathan e un ampliamento del ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 settembre 2022) Boom israeliano per i ricavi del gas. Tel Aviv sta ottenendo entrate record dalle royalties sulla vendita di gas naturale: nel primo semestre del 2022 si è registrato un +48% per 250 milioni di dollari, rispetto ai 165 milioni di dodici mesi prima. Numeri che confermanocome player strategico nella fase post ucraina, con l’opportunità di aumentare le esportazioni verso l’Europa, in attesa degli sviluppi di Kronos e Zohr. QuiContinuando di questo passo, gli analisti stimano che entro un bienniopotrà garantire fino al 10% del fabbisogno europeo: contingenza che, sommata al potenziale raddoppio dei flussi via Tap e ai nuovi accordi con altri Paesi come Qatar e Algeria, contribuiscono a disegnare un nuovo schema per il Vecchio continente. Nello specifico lo sviluppo della fase B nel Leviathan e un ampliamento del ...

ItaliaViva : A 10 anni dalla partenza del camper da Verona per le primarie 2012 il nostro entusiasmo e la nostra passione politi… - ricpuglisi : Cronistoria. 10:34 - la mia grandiosa fonte mi manda il video di Provenzano alle prese con il crollo dell'URSS 10… - Mov5Stelle : Come abbiamo garantito il diritto alla salute? ?? CON L'ABOLIZIONE DEL SUPERTICKET Dal 1° gennaio 2020 non si pag… - GiovannaCalabr9 : RT @AStramezzi: Un nuovo studio sul New England Journal of Medicine mostra non solo che l’efficacia del vaccino Pfizer Covid diventa negati… - llevaj : RT @AStramezzi: Un nuovo studio sul New England Journal of Medicine mostra non solo che l’efficacia del vaccino Pfizer Covid diventa negati… -