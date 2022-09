Copenaghen vs Siviglia – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due squadre che hanno subito sconfitte deludenti all’esordio in Champions League la scorsa settimana si affronteranno mercoledì 14 settembre sera in Danimarca, quando il Copenaghen accoglierà il Siviglia al Parken Stadium. Il Copenaghen ha perso 3-0 contro il Borussia Dortmund nella prima partita del Gruppo G, mentre il Siviglia è stato sconfitto 4-0 in casa dal Manchester City, con le squadre che si trovano rispettivamente al terzo e al quarto posto della classifica. Il calcio di inizio di Copenaghen vs Siviglia è previsto alle 21 Anteprima della partita Copenaghen vs Siviglia: a che punto sono le due squadre Copenaghen La scorsa stagione il Copenaghen ha vinto la Superliga danese per la 14ª volta, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due squadre che hanno subito sconfitte deludenti all’esordio in Champions League la scorsa settimana si affronteranno mercoledì 14 settembre sera in Danimarca, quando ilaccoglierà ilal Parken Stadium. Ilha perso 3-0 contro il Borussia Dortmund nella prima partita del Gruppo G, mentre ilè stato sconfitto 4-0 in casa dal Manchester City, con le squadre che si trovano rispettivamente al terzo e al quarto posto della classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreLa scorsa stagione ilha vinto la Superliga danese per la 14ª volta, ...

