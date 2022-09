Carfagna: “Non criminalizziamo Di Maio per un po’ di baldoria” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Non criminalizziamo Di Maio perché oggi ha fatto un po’ di baldoria“: lo ha detto il ministro Mara Carfagna oggi a Napoli rispondendo alla domanda di un giornalista che le chiedeva di commentare il tour del ministro degli Esteri, che oggi in un ristorante dei Quartieri Spagnoli è stato sollevato di peso dai camerieri come in ‘Dirty dancing’. “È stato mio collega di Governo – ha ricordato Carfagna – ma abbiamo fatto scelte diverse. Lui ha scelto di candidarsi in coalizione col Pd, io ho scelto la strada della costruzione del polo della serietà, della responsabilità che difende l’operato del Governo di Mario Draghi, quel metodo di governo che ci ha restituito l’orgoglio e la dignità di essere Italia e meridionali“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “NonDiperché oggi ha fatto un po’ di“: lo ha detto il ministro Maraoggi a Napoli rispondendo alla domanda di un giornalista che le chiedeva di commentare il tour del ministro degli Esteri, che oggi in un ristorante dei Quartieri Spagnoli è stato sollevato di peso dai camerieri come in ‘Dirty dancing’. “È stato mio collega di Governo – ha ricordato– ma abbiamo fatto scelte diverse. Lui ha scelto di candidarsi in coalizione col Pd, io ho scelto la strada della costruzione del polo della serietà, della responsabilità che difende l’operato del Governo di Mario Draghi, quel metodo di governo che ci ha restituito l’orgoglio e la dignità di essere Italia e meridionali“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

