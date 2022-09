Calcio: Francia. Cinque settimane di stop per Lucas Hernandez (Di mercoledì 14 settembre 2022) Infortunio per il difensore del Bayern, tegola per il ct dei Blues Deschamps PARIGI (Francia) - Brutta tegola per la Francia di Didier Deschamps. Già privo Presnel Kimpembe, il ct dei Blues dovrà fare ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Infortunio per il difensore del Bayern, tegola per il ct dei Blues Deschamps PARIGI () - Brutta tegola per ladi Didier Deschamps. Già privo Presnel Kimpembe, il ct dei Blues dovrà fare ...

Calcio: Francia. Cinque settimane di stop per Lucas Hernandez Infortunio per il difensore del Bayern, tegola per il ct dei Blues Deschamps PARIGI (FRANCIA) - Brutta tegola per la Francia di Didier Deschamps. Già privo Presnel Kimpembe, il ct dei Blues dovrà fare a meno di Lucas Hernandez per il prossimo raduno scandito dalle partite contro Austria (22 settembre) e Danimarca (... Calcio: il Bayern perde Hernandez per 'diverse settimane' Un problema non solo per i tedeschi, visto che il giocatore era nella lista di Didier Deschamps per i prossimi impegni della Francia in Nations League. . 14 settembre 2022