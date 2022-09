Torta salata al formaggio | La ricetta che prepari in pochi minuti ed è super gustosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 13 settembre 2022) Un rustico da preparare prima di subito è laal. Questo rustico molto semplice da portare a termine contiene la pasta fillo e una farcitura saporita e genuina. Per una buona cena questarisulterà essere ideale e lascerà tutti i commensali a bocca aperta. Ecco qui di seguito cosa bisogna fare.al: ingredienti. Dobbiamo creare la farcitura per il rustico utilizzando i seguenti ingredienti: 2 uova 1 kg di ricotta 1 porro sale e pepe Per realizzare gli strati che avvolgono la farcitura dobbiamo usare: 2 uova 400 gr di pasta fillo 400 ml di panna da cucina Procedimento. Prendiamo, per prima cosa, una ciotola capiente e portiamo dentro la ricotta, le uova, il porro affettato finemente, il sale e pepe. Successivamente ...