Processo ponte Morandi, Autostrade e Spea chiedono l'esclusione come responsabili (Di martedì 13 settembre 2022) Autostrade per l'Italia e l'ex società gemella Spea hanno chiesto di uscire del tutto dal maxi-Processo per il crollo del ponte Morandi, in corso a Genova. In questo modo le società non saranno tenute a risarcire le parti civili in caso di condanna degli ex dirigenti, accusati del disastro che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone. Una richiesta a cui si è associata anche la procura a cui, secondo quanto dichiarato in aula dal pubblico ministero Massimo Terrile, interessa "chiudere questo Processo". Lo scopo sarebbe quello di evitare che una quantità elevata di parti possa allungare i tempi del procedimento, con la possibilità che molti reati cadano in prescrizione. Contrari invece i legali di parte civile: con l'uscita delle società dal Processo saranno ...

