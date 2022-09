Maxi rissa durante il battesimo | due persone finiscono in coma Orrore in Italia

Leggi su tvzap

(Di martedì 13 settembre 2022) Una festa difinita male, malissimo. Nel sangue. Duesono state fermate, ma le dinamiche sono ancora da chiarire. Toccherà alle forze dell’ordine far luce su quanto accaduto. Decisive sembrano essere in queste ore le testimonianze dei presenti, che hanno parlato dell’uso di spranghe, bastoni e martello. Gli invitati sono tutti fuggiti via spaventati e hanno trovato rifugio in un locale vicino. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Tragedia per l’ex concorrente del GF Vip, un incendio distrugge tuttoil: dueinTre feriti due dei quali sono in fin di vita e due denunce per tentato omicidio. È il bilancio di unaavvenuta ...