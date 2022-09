Lazio, Lazzari sottoposto ad accertamenti strumentali (Di martedì 13 settembre 2022) Manuel Lazzari si è sottoposto questa mattina ad alcuni accertamenti strumentali nella clinica Paideia, inseguito all’infortunio subito nella sfida tra Lazio e Verona. L’esterno dei biancocelesti aveva dovuto abbandonare il campo di gioco in anticipo a causa di “un risentimento distrattivo al flessore destro”, come aveva sottolineato il dott. Rodia al termine del match stesso. A darne notizia è lo stesso club tramite un tweet, nel quale, però, non viene fatto riferimento all’esito degli esami stessi: al momento, quindi, i tempi di recupero del classe ’93 rimangono ignoti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Manuelsi èquesta mattina ad alcuninella clinica Paideia, inseguito all’infortunio subito nella sfida trae Verona. L’esterno dei biancocelesti aveva dovuto abbandonare il campo di gioco in anticipo a causa di “un risentimento distrattivo al flessore destro”, come aveva sottolineato il dott. Rodia al termine del match stesso. A darne notizia è lo stesso club tramite un tweet, nel quale, però, non viene fatto riferimento all’esito degli esami stessi: al momento, quindi, i tempi di recupero del classe ’93 rimangono ignoti. SportFace.

