JUVE-SALERNITANA | VAR AL RISPARMIO?

La partita di domenica sera tra Juventus e Salernitana, terminata 2-2, ha aperto una voragine sulla regolarità dell'intera Serie A. L'episodio incriminato è ovviamente il gol del 3-2 di Milik annullato per fuorigioco attivo di Bonucci, su segnalazione della Var. Tralasciando ogni discussione circa la dinamica sul difensore bianconero se giocasse, o meno, un ruolo attivo sul colpo di testa di Milik, tutti gli appassionati di calcio e non solo, si sono chiesti come sia stato possibile non vedere il buon Candreva vicino alla bandierina del calcio d'angolo che teneva in gioco il capitano bianconero. Due punti persi per la Juventus e uno guadagnato per la Salernitana, con la speranza che a maggio non saranno decisivi per la classifica. La posizione di Candreva era facilmente valutabile se solo in sala Var avessero avuto i ...

