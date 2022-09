Joker 2 | Jacob Lofland nel cast del sequel diretto da Todd Phillips

(Di martedì 13 settembre 2022) L'attorereciterà in2, l'attesodacon star Joaquin Phoenix e Lady Gaga.farà parte deldi2 con un ruolo da protagonista, come rivelato da fonti vicine alla produzione. Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di dicembre in vista di un debutto nelle sale previsto per il 4 ottobre 2024. In: Folie à Deux l'attoredovrebbe avere un ruolo legato all'Arkham Asylum. Per ora la produzione del film, tratto dai fumetti della DC, non ha tuttavia svelato i dettagli del personaggio che gli è stato affidato. Nelda ...

Il giovane Jacob Lofland si unisce al cast di Joker: Folie à Deux, il sequel di Joker con Joaquin Phoenix. L'attore Jacob Lofland è entrato nel cast di Joker: Folie à Deux, il sequel sul villain DC Comics con protagonista Joaquin Phoenix, in un ruolo definito chiave. Lo rende noto The Hollywood Reporter. Joker: Folie à Deux adds Maze Runner's Jacob Lofland in a key role as an Arkham Asylum patient who befriends the Joker.