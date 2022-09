INTERVISTA – Michael Magnesi sfida Cacace: “Mi ispiro ad Arturo Gatti. E in America già mi riconoscono” (Di martedì 13 settembre 2022) Segnare la data: 24 settembre. Non una qualunque per la boxe e lo sport italiano. Manca sempre meno alla sfida per il titolo Mondiale IBO dei superpiuma tra il campione Michael ‘LoneWolf’ Magnesi (21v) e lo sfidante Anthony “The Apache” Cacace (19v1s). Un match che avrà luogo nella cornice della AO Arena di Manchester, come sottoclou della sfida tra Joe Joyce e Joseph Parker nei pesi massimi. Nato a Palestrina, 27 anni, Magnesi è chiamato a difendere per la terza volta il titolo conquistato nel novembre del 2020 contro Patrick Kinigamazi. Poi le vittorie, tutte prima del limite, contro Bulana, Lagos e Contreras. Lo chiamano ‘LoneWolf’, lupo solitario, perché suo padre, vedendolo sempre uscire da solo, gli regalò il soprannome tratto dal fumetto amato. ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Segnare la data: 24 settembre. Non una qualunque per la boxe e lo sport italiano. Manca sempre meno allaper il titolo Mondiale IBO dei superpiuma tra il campione‘LoneWolf’(21v) e lonte Anthony “The Apache”(19v1s). Un match che avrà luogo nella cornice della AO Arena di Manchester, come sottoclou dellatra Joe Joyce e Joseph Parker nei pesi massimi. Nato a Palestrina, 27 anni,è chiamato a difendere per la terza volta il titolo conquistato nel novembre del 2020 contro Patrick Kinigamazi. Poi le vittorie, tutte prima del limite, contro Bulana, Lagos e Contreras. Lo chiamano ‘LoneWolf’, lupo solitario, perché suo padre, vedendolo sempre uscire da solo, gli regalò il soprannome tratto dal fumetto amato. ...

