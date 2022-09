(Di martedì 13 settembre 2022) (Adnkronos) –Bancaalal: Pianificazione Finanziaria e Previdenziale”, creato da Global Thinking Foundation, fondazione no-profit nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere progetti di inclusione sociale per le fasce più deboli. “al” è un percorso formativo rivolto allecon lo scopo di sviluppare competenze economiche, assicurative e previdenziali per poter guidare le scelte economiche e finanziarie in modo consapevole, indipendente e sostenibile. In programma 6 lezioni digitali che si svolgeranno tra ottobre e novembre 2022, in cui saranno esaminati i concetti di rischio, rendimento e diversificazione ...

fisco24_info : Bper aderisce al progetto Donne al Quadrato: (Adnkronos) - Promosso da Global Thinking Foundation per sviluppare co… - BJLiguria : Bper Banca aderisce al progetto di educazione finanziaria “Donne al Quadrato” - newsfinanza : BPER Banca aderisce al progetto 'Donne al Quadrato' - Trmtv : BPER Banca aderisce al progetto di educazione finanziaria “Donne al Quadrato” -

BPER Banca

Bancaal progetto " Donne al Quadrato: Pianificazione Finanziaria e Previdenziale ", creato da Global Thinking Foundation, fondazione no - profit nata nel 2016 per diffondere l'...Bancaal progetto " Donne al Quadrato: Pianificazione Finanziaria e Previdenziale" , creato dalla Global Thinking Foundation , l'organizzazione no - profit nata nel 2016 per diffondere l'... Educazione finanziaria: BPER Banca aderisce al progetto Donne al Quadrato Mazzarella (BPER Banca): "L’adesione al percorso formativo di GLT rientra tra le iniziative messe in atto per promuovere l’empowerment delle donne" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...