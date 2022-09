US Open 2022: Sinner è un Top, ma il rimpianto è enorme. Il ritorno di Berrettini con vista sulla Davis (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo US Open 2022 si è chiuso con la vittoria di Carlos Alcaraz. Il successo dello spagnolo sta facendo crescere sempre di più i rimpianti per quello che avrebbe potuto fare Jannik Sinner. L’altoatesino è stato senza alcun dubbio il giocatore che ha messo più in difficoltà il neo campione di New York, arrivando ad un solo quindici dall’eliminare il nuovo numero uno della classifica mondiale. Lo stesso Sinner ha detto che quella sconfitta con Alcaraz è senza alcun dubbio la più difficile da digerire della sua ancora giovane carriera. Jannik ha giocato ad un livello veramente altissimo e al termine del terzo set, dopo un tie-break perfetto, sembrava ormai in pieno controllo. Anche nel quarto e nel quinto set le occasioni sono state veramente tantissime, come è enorme il rimpianto di non ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Lo USsi è chiuso con la vittoria di Carlos Alcaraz. Il successo dello spagnolo sta facendo crescere sempre di più i rimpianti per quello che avrebbe potuto fare Jannik. L’altoatesino è stato senza alcun dubbio il giocatore che ha messo più in difficoltà il neo campione di New York, arrivando ad un solo quindici dall’eliminare il nuovo numero uno della classifica mondiale. Lo stessoha detto che quella sconfitta con Alcaraz è senza alcun dubbio la più difficile da digerire della sua ancora giovane carriera. Jannik ha giocato ad un livello veramente altissimo e al termine del terzo set, dopo un tie-break perfetto, sembrava ormai in pieno controllo. Anche nel quarto e nel quinto set le occasioni sono state veramente tantissime, come èildi non ...

Open_gol : Il presidente della Russia ha tre opzioni per volgere a suo vantaggio i destini della guerra con Kiev. Ma… - SkyTG24 : Us Open, Alcaraz batte Ruud e vince il Grande Slam: è il più giovane numero 1 al mondo - Gazzetta_it : Il tennis ha un nuovo re: Alcaraz vince lo Us Open, batte Ruud ed è primo al mondo #UsOpen - fattoquotidiano : Alcaraz fa la rivoluzione: vince gli Us Open a 19 anni ed è il nuovo numero 1 al mondo - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Una finale che probabilmente segnerà l'inizio del dominio di Carlos Alcaraz: riviviamo il match vinto contro Ruud che val… -