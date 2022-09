Urne | da Goldman Sachs a Ubs fino a Société Générale Le banche d' affari scommettono su Meloni premier

RobertoFerramol : RT @coccione1963: (Alessandro Di Battista) - “Volete la Pace o i condizionatori accesi?”. Ce lo chiedeva mesi fa il fenomeno da Goldman Sac… - LaSabri05506139 : RT @coccione1963: (Alessandro Di Battista) - “Volete la Pace o i condizionatori accesi?”. Ce lo chiedeva mesi fa il fenomeno da Goldman Sac… - coccione1963 : (Alessandro Di Battista) - “Volete la Pace o i condizionatori accesi?”. Ce lo chiedeva mesi fa il fenomeno da Goldm… -

La Voce di New York

E' quanto rileva uno studio diSachs. 'Questa settimana i segnali non sono buoni per i ... carovita e siccità, oggi 22,1 milioni di elettori, in Kenya, andranno alleper le elezioni ...L' 8 novembre prossimo vanno alleper la consultazione di metà mandato ( midterm ), che elegge ... i rapporti con Wall Street, in particolare con Robert Rubin, già al vertice diSachs e ... Primarie a New York e in Florida: i dem avanzano e si preparano a novembre