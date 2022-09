Traffico Roma del 12-09-2022 ore 09:00 (Di lunedì 12 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI Eur Roma servizi per la mobilità sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e raccordo anulare quiko.de lungo la carreggiata interna per alla diramazione Roma sud delle Ardeatine ancora tra la Pontina è la Cristoforo Colombo in carreggiata esterna invece code tra Casal del Marmo La Pisana alla Magliana è la via del Mare proseguendo più avanti code a tratti tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ci sono file trattoria Il raccordo anulare Togliatti la tangenziale est su quest’ultima si viaggia in coda tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico mentre in direzione San Giovanni Colle da via dei Monti Tiburtini al bivio per la 24 e ancora tra via dello Scalo San ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo anulare quiko.de lungo la carreggiata interna per alla diramazionesud delle Ardeatine ancora tra la Pontina è la Cristoforo Colombo in carreggiata esterna invece code tra Casal del Marmo La Pisana alla Magliana è la via del Mare proseguendo più avanti code a tratti tra l’area di servizio Casilina e la Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24Teramo dove ci sono file trattoria Il raccordo anulare Togliatti la tangenziale est su quest’ultima si viaggia in coda tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico mentre in direzione San Giovanni Colle da via dei Monti Tiburtini al bivio per la 24 e ancora tra via dello Scalo San ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Battistini, tra via di Boccea e via di San Cleto Papa; via Casal de' P… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via dei Prati Fiscali, tra via di Casal Boccone e via Salaria; via Portuen… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Nomentana, tra Fonte Nuova e corso Trieste; via di Torrevecchia, tra v… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Flaminia, tra Prima Porta e la Tangenziale Est; via Cassia, tra l'ospe… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via di Casal del Marmo, tra via Usseglio e via Alfonso Gallo-Ottavia -