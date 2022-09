“Ora parlo io”. Totti e Ilary, con Fabrizio Corona viene giù tutto: “Ecco cosa non sapete” (Di lunedì 12 settembre 2022) Impossibile aver dimenticato uno degli scontri più famosi ed iconici della storia del piccolo schermo. Si parla di quando Fabrizio Corona si è presentato fuori dalla spiata dimora del GF Vip, al tempo ancora condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini solo in qualità di opinionista, dichiarando guerra all’allora moglie di Francesco Totti. Era il 2018 ed Ilary Blasi sfoggiava una memorabile parrucca dal caschetto biondo platino. Lei gli tolse la parola e concluse in modo forzato il collegamento, cosa che fece letteralmente infuriare Fabrizio Corona. Pur essendo in diretta nazionale, l’ex di Francesco Totti aveva tirato fuori affari personali per vendicarsi dell’ex re del gossip. Ilary Blasi e ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 settembre 2022) Impossibile aver dimenticato uno degli scontri più famosi ed iconici della storia del piccolo schermo. Si parla di quandosi è presentato fuori dalla spiata dimora del GF Vip, al tempo ancora condotto daBlasi con Alfonso Signorini solo in qualità di opinionista, dichiarando guerra all’allora moglie di Francesco. Era il 2018 edBlasi sfoggiava una memorabile parrucca dal caschetto biondo platino. Lei gli tolse la parola e concluse in modo forzato il collegamento,che fece letteralmente infuriare. Pur essendo in diretta nazionale, l’ex di Francescoaveva tirato fuori affari personali per vendicarsi dell’ex re del gossip.Blasi e ...

