Napoli: ora la priorità (e il problema) è il rinnovo di Zielinski (Di lunedì 12 settembre 2022) Il prossimo complicato rinnovo di contratto per il Napoli è quello di Piotr Zielinski, rimasto a Napoli dopo un'estate in cui tanti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022) Il prossimo complicatodi contratto per ilè quello di Piotr, rimasto adopo un'estate in cui tanti...

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - mara_carfagna : Da 3 ore e mezza a 2 ore per andare da Bari a Napoli e 6 treni in più all’ora grazie all’inserimento nel PNRR di ol… - AlfredoPedulla : Il #Napoli è talmente forte ma talmente forte che ora se ne sono accorti anche quelli che non erano contenti di un… - ZonaBianconeri : RT @1Partenopea: 'Il più grande errore della storia del var'. Cazzate; per ora rimane questo Questo è costato più o meno 40 milioni. Nessu… - PupiaTv : Napoli - Sprint per Bagnoli via i debiti, ora bonifiche e nuova Città della Scienza (12.09.22) -