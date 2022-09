iPhone e Apple Watch, iOS 16 WatchOS 9 in arrivo oggi: le novità e l’orario di uscita (Di lunedì 12 settembre 2022) Il giorno tanto atteso dai ‘fan’ di Apple è arrivato: oggi, come ha annunciato l’azienda, saranno disponibili iOS 16, ma anche il nuovo sistema operativo per Apple Watch, tra tantissime novità e cambiamenti. A che ora saranno disponibili i nuovi aggiornamenti Apple? Non c’è una certezza, ma guardandoci indietro nel tempo e agli ultimi aggiornamenti, i due sistemi operativi dovrebbero essere disponibili oggi intorno alle 19 (ora italiana). Quali sono gli iPhone compatibili con iOS 16? Ma quali sono i modelli compatibili con questo nuovo sistema operativo? Scopriamolo insieme, ecco l’elenco completo: iPhone SE iPhone 13 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 12 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Il giorno tanto atteso dai ‘fan’ diè arrivato:, come ha annunciato l’azienda, saranno disponibili iOS 16, ma anche il nuovo sistema operativo per, tra tantissimee cambiamenti. A che ora saranno disponibili i nuovi aggiornamenti? Non c’è una certezza, ma guardandoci indietro nel tempo e agli ultimi aggiornamenti, i due sistemi operativi dovrebbero essere disponibiliintorno alle 19 (ora italiana). Quali sono glicompatibili con iOS 16? Ma quali sono i modelli compatibili con questo nuovo sistema operativo? Scopriamolo insieme, ecco l’elenco completo:SE13 Pro Max1313 mini12 ...

