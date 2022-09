Dl Aiuti bis, il rebus delle responsabilità sul Superbonus nelle mani dei mediatori. Resta il problema del debito (Di lunedì 12 settembre 2022) Apparentemente è tutta una questione di manleve. L’oggetto del contendere nell’emendamento al Dl Aiuti bis che riguarda il Superbonus 110% si chiama responsabilità solidale e lega indissolubilmente chi compra e chi vende un credito fiscale che viene maturato in seguito alle ristrutturazioni edilizie. Il Movimento 5 Stelle chiede che venga esclusa quella dei compratori, in tutti i casi per quanto riguarda il Superbonus, per gli altri bonus edilizi solo per i crediti generati dopo il Dl Antifrode. L’obiettivo dichiarato è far ripartire il mercato dei crediti fiscali e, quindi, ridare slancio al Superbonus. La posizione del governo è tuttavia che i rischi di un’esenzione del compratore da ogni responsabilità in caso di compravendita di credito falso non vadano sottovalutati, perché poi a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Apparentemente è tutta una questione di manleve. L’oggetto del contendere nell’emendamento al Dlbis che riguarda il110% si chiamasolidale e lega indissolubilmente chi compra e chi vende un credito fiscale che viene maturato in seguito alle ristrutturazioni edilizie. Il Movimento 5 Stelle chiede che venga esclusa quella dei compratori, in tutti i casi per quanto riguarda il, per gli altri bonus edilizi solo per i crediti generati dopo il Dl Antifrode. L’obiettivo dichiarato è far ripartire il mercato dei crediti fiscali e, quindi, ridare slancio al. La posizione del governo è tuttavia che i rischi di un’esenzione del compratore da ogniin caso di compravendita di credito falso non vadano sottovalutati, perché poi a ...

CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - LaVeritaWeb : Nell’Aiuti bis Mef e ministero della Salute chiedono di estendere il «payback» a chi produce dispositivi medici. Pe… - TeresaBellanova : La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per metter… - salvosalinsa : RT @MariaDomenicaC4: Apprendo con soddisfazione che gli altri partiti vogliono, oggi, sbloccare la cessione dei crediti del #Superbonus nel… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: Mariolina Castellone: 'BASTA MENZOGNE SUL DECRETO AIUTI BIS'. Il Decreto Aiuti Bis è in vigore da quando è in Gazzetta… -