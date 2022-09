Cos’è l’astigmatismo e come si cura

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 settembre 2022) Peggiora la vista sia da vicino sia da lontano. Compare in genere in giovane età e, nell’arco della vita, può associarsi ad altri difetti refrattivimiopia, ipermetropia e presbiopia. La buona notizia è che oggi, con le tecnologie di ultima generazione e un approccio chirurgico customizzato,può essere corretto anche in caso di valori molto elevati.ci spiega il dottor Giulio Leopardi, responsabile dell’Unità di Oculistica del Policlinico San Pietro e oculista di Smart Clinic Oriocenter. Qui è attivo il Centro di chirurgia refrattiva, dotato della piattaforma più completa e innovativa per questo tipo di interventi. Oltre alle metodiche tradizionali di trattamento con laser a eccimeri (tecnica di superficie PRK) e femtolaser (tecnica LASIK), è disponibile anche la tecnica mini-invasiva “SMILE” e la sua nuova ...