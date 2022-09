sportli26181512 : Chelsea: è gelo con Kanté, addio a gennaio?: Secondo quanto riferisce The Athletic, è gelo tra il Chelsea e N’Golo… -

Bakayoko, agenti a lavoro per una nuova destinazione Il centrocampista in prestito dal, al Milan anche nella stagione 2018 - 19 con Rino Gattuso allenatore, è in uscita, con i suoi ...... Big Romelo Lukaku, il bomber belga tornato in estate dopo la parentesi al, l'uomo a cui ... Cala ilquando Pedraza segna l'eurogol del vantaggio iberico alla mezzora. Ma sull'incornata di ... Chelsea: è gelo con Kanté, addio a gennaio Il Chelsea è pronto a compiere l'affondo decisivo per l'acquisizione del nuovo tecnico: la scelta degli inglesi spiazza la Juventus.Franco Vanni, giornalista di Repubblica, interviene sulla notizia del giorno: l’esonero del tecnico Tuchel e le casualità che hanno portato Lukaku all’Inter Se Abramovich non avesse ceduto il Chelsea, ...