Berlusconi teme la concorrenza di Renzi e Calenda | ' Irrilevanti'

globalistIT : - MediasetTgcom24 : Elezioni, scontro su Bicamerale e riforme: Letta teme per Mattarella #matteorenzi #meloni #costituzione #fdi #m5s… - teme_no : RT @INYOUREYESZ4YN: italian culture is chiedersi ogni volta che qualcuno di famoso/rilevante muore quando arriva il turno di berlusconi - popoloZeta : RT @tg2rai: #Politico, @GiorgiaMeloni: 'Sempre attenti a quello che pensano gli italiani. La sinistra teme il voto'. @matteosalvinimi: 'A c… - tg2rai : #Politico, @GiorgiaMeloni: 'Sempre attenti a quello che pensano gli italiani. La sinistra teme il voto'.… -

LA NAZIONE

Lo ha detto Silvioa Rtl 102.5. 'Non capisco come un elettore moderato possa sprecare il suo voto riservandolo a loro, che non saranno mai ago della bilancia. L'unico volto utile ...Per spiegarmi meglio, Silvioil 3 aprile 2006 irretì Romano Prodi nel corso dell'ultimo ...un modo per attrarre i voti di quella fetta dell'elettorato del Sud che la "paghetta di Stato"... Mennini ringrazia Berlusconi, Agnelli teme la cravatta “Renzi e Calenda per quanti voti possano prendere, non essendo alleati con nessuno eleggeranno una piccola pattuglia di parlamentari e resteranno all’opposizione dentro la quale non eserciteranno ness ...Ancora non è andato in onda ma la politica ne parla da quasi una settimana. L’episodio di Peppa Pig in cui viene presentata per la prima volta una famiglia Lgbt continua a tenere banco nel centrodestr ...