Vuelta a España 2022: Juan Sebastian Molano strepitoso in volata, battuto Pedersen. Esulta Evenepoel (Di domenica 11 settembre 2022) Epilogo a sorpresa per la passerella finale in quel di Madrid alla Vuelta a España 2022: la ventunesima frazione della corsa iberica va a Juan Sebastian Molano che stupisce tutti in volata, cogliendo la vittoria più bella della carriera. Esulta finalmente, al termine di tre settimane durissime, Remco Evenepoel che fa tornare il Belgio sul tetto di Spagna e si lancia verso una carriera da sogno. Prima parte ovviamente dedicata ai saluti (ultimo grande giro della carriera per Vincenzo Nibali e, soprattutto, per il padrone di casa Alejandro Valverde), e ai festeggiamenti per la Maglia Rossa e per la sua squadra, la Quick-Step Alpha Vinyl. Entrati nel circuito finale però, come di consueto, si è fatto sul serio. Due i protagonisti di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Epilogo a sorpresa per la passerella finale in quel di Madrid alla: la ventunesima frazione della corsa iberica va ache stupisce tutti in, cogliendo la vittoria più bella della carriera.finalmente, al termine di tre settimane durissime, Remcoche fa tornare il Belgio sul tetto di Spagna e si lancia verso una carriera da sogno. Prima parte ovviamente dedicata ai saluti (ultimo grande giro della carriera per Vincenzo Nibali e, soprattutto, per il padrone di casa Alejandro Valverde), e ai festeggiamenti per la Maglia Rossa e per la sua squadra, la Quick-Step Alpha Vinyl. Entrati nel circuito finale però, come di consueto, si è fatto sul serio. Due i protagonisti di ...

SpazioCiclismo : L'ultimo successo di tappa a #LaVuelta22 è firmato dalla UAE con Juan Sebastian Molano. - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: ritmo molto basso 55 km al traguardo - #Vuelta #España #tappa… - CyclingNewsOnly : Vuelta a Espana stage 21 live - Sprint finale in Madrid #cyclingnews #cycling #cyclinglife - SpazioCiclismo : Il francese guarda al futuro con fiducia dopo aver provato più volte a mettersi in luce a #LaVuelta22. - SpazioCiclismo : 'Dissi che mi sarei preso cura di Remco come se fosse mio figlio, ed eccoci qui' #LaVuelta22 -

DIRETTA VUELTA 2022/ Video streaming tv: foto di rito per Valverde e Evenepoel Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @... Elisa Balsamo sente profumo di Mondiale ... di sicuro però la Vuelta a España (che nemmeno si chiama così, bensi per il momento Ceratizit Challenge by La Vuelta), cinque frazioni senza nemmeno grandi salite, un GT non lo è. Forse lo diventerà ... TUTTOBICIWEB.it Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è, mentre l'account ufficiale Twitter è @...... di sicuro però la(che nemmeno si chiama così, bensi per il momento Ceratizit Challenge by La), cinque frazioni senza nemmeno grandi salite, un GT non lo è. Forse lo diventerà ... QUINTANA HA PRESENTATO RICORSO AL TAS PER LA SUA SQUALIFICA AL TOUR (TRAMADOL)