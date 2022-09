Una delle strategie per proteggere i rinoceronti è tagliargli i corni (Di domenica 11 settembre 2022) Non è dolorosa per gli animali ed è sempre più usata per renderli meno interessanti per i bracconieri Leggi su ilpost (Di domenica 11 settembre 2022) Non è dolorosa per gli animali ed è sempre più usata per renderli meno interessanti per i bracconieri

GiuseppeConteIT : Direzione Livorno, in una pausa mi sono confrontato con i cittadini sulle priorità del Governo: l'aumento delle spe… - CarloCalenda : Si pensa che il compito di un politico sia parlare alla “pancia del Paese”. Ma la verità è che bisognerebbe iniziar… - Giorgiolaporta : Trovatele voi le differenze tra #Berlinguer ed Enrico #Letta, tra una #sinistra che parlava al cuore delle masse op… - Romy44224741 : @marco_sampietro Ma è il bello del fantastico mondo delle operazioni speciali… Se di mezzo ci fosse una guerra, sar… - willbestrong : Ieri mi chiama mia madre per dirmi che mio fratello non riesce più a permettersi di rimanere a Bologna a causa dell… -