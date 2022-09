Rigore negato | polemiche in Lecce-Monza | bufera su arbitro e VAR!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 11 settembre 2022)si sono divise la posta in palio, pareggiando per 1-1 al Via del Mare. Primo punto in questa Serie A per la squadra di Berlusconi e Galliani, i giallorossi salgono invece a quota 3, dopo i pareggi con Empoli e Napoli. Match bellissimo, ricco di occasioni da gol, alla fine della partita però il protagonista principale è Luca Pairetto, direttore di gara, autore di una scelta, insieme agli arbitri in sala VAR, destinata a far discutere.Pairetto Al 72esimo minuto, su un cross del, un difensore delha allargato il braccio, deviando nettamente il pallone. Il direttore di gara ha inizialmente fatto proseguire, per poi confermare la sua decisione dopo il consulto con il VAR. Luca Marelli, a DAZN, ha commentato così l’episodio: “Il braccio ...