“Pinocchio” | troppo dipendente dal capolavoro originale | ma con un buon Tom Hanks-Geppetto

Titolo: "Pinocchio"
Regia: Robert Zemeckis
Paese di produzione/anno/durata: Usa/ 2022/111 minuti
Interpreti: Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Cynthia Erivo, Luke Evans
Programmazione: Disney+

"Il passato, a volte, riaffiora". In questa frase, pronunciata da Geppetto ad inizio film, si può trovare il manifesto di "Pinocchio", riproposizione in live action e computer-grafica del classico Disney, distribuita l'8 settembre direttamente sulla piattaforma Disney+. Il film di Robert Zemeckis, infatti, risulta fin da subito troppo debitore del classico del 1940, inserendosi in quelle operazioni family friendly iniziate nel 2010 che ripropongono i classici Disney, appunto, in live action. Progetti a volte riusciti, a volte meno, che difficilmente però osano discostarsi ...

