"Meloni non è fascista". Ancora una volta Renzi zittisce Letta (Di domenica 11 settembre 2022) Non c'è alcun pericolo per la democrazia e Giorgia Meloni non è fascista, perola di Matteo Renzi che da Lugano presenta i candidati Terzo polo Leggi su ilgiornale (Di domenica 11 settembre 2022) Non c'è alcun pericolo per la democrazia e Giorgianon è, perola di Matteoche da Lugano presenta i candidati Terzo polo

CarloCalenda : Abbiamo chiesto di allargare il confronto ma Letta e Meloni dopo Cernobbio non ci pensano. Abbiamo deciso di parte… - ItaliaViva : A rubare il futuro ai nostri figli è la camorra, non gli immigrati. se Meloni e Salvini avessero utilizzato la stes… - serracchiani : Amica delle donne è chi amica delle donne fa. Cara Meloni, bisogna fare cose per le donne, tu invece sei contro la… - palermo24h : Elezioni, Meloni “Voglio battere gli avversari, non gli alleati” - loredanakitsune : RT @Cartabellotta: Giorgia #Meloni ha chiarito che #FdI non intende abolire né modificare la legge 194 su #aborto. Molto bene, ma tutti i… -