Furti in abitazioni in Via Capozzi, foglio di via per tre donne (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nel primo pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, appositamente intensificati per il contrasto dei reati contro il patrimonio e in particolare dei Furti in abitazione, personale della Volante procedeva, in via Capozzi, al controllo di 3 donne, dal comportamento chiaramente sospetto, che peraltro, intuita l'intenzione degli agenti, cercavano immediatamente di dileguarsi in direzioni diverse. Identificate prontamente, risultavano essere tre rumene, rispettivamente di 29, 21 e 15 anni, tutte provenienti da Foggia. Nell'immediatezza non venivano trovati elementi o tracce di reato a loro carico, ma, in considerazione dei precedenti di polizia per furto e dell'assenza di motivi plausibili che giustificassero la loro presenza in Avellino, nei ...

