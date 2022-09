Francesco Totti sulla separazione con Ilary Blasi: “Non sono stato io a tradire per primo" (Di domenica 11 settembre 2022) "Non sono stato io a tradire per primo". Francesco Totti rompe per la prima volta il silenzio dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui racconta la sua verità e conferma la relazione con Noemi Bocchi. La conduttrice tv, invece, non ha ancora dato pubblicamente la sua versione. La conduttrice tv, invece, non ha ancora dato pubblicamente la sua versione e anche questa volta preferisce non replicare. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, ai suoi amici avrebbe confidato: “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 settembre 2022) "Nonio aper".rompe per la prima volta il silenzio dopo l’annuncio dellada. Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, in cui racconta la sua verità e conferma la relazione con Noemi Bocchi. La conduttrice tv, invece, non ha ancora dato pubblicamente la sua versione. La conduttrice tv, invece, non ha ancora dato pubblicamente la sua versione e anche questa volta preferisce non replicare. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, ai suoi amici avrebbe confidato: “Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”.

