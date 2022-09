solospettacolo : Fedez, a 18 anni Meloni diceva che Mussolini ha fatto del bene - Roky99760738 : RT @FrancoArlati: Fedez dice che a 18 anni è normale pensare e scrivere sciocchezze. Lui ha insultato i carabinieri definendoli “figli di c… - davided81 : Non oso immaginare cosa succederà quando e se si molleranno Fedez e la Ferragni, io non glielo auguro ma ho il pres… - Ragosta1Antonio : RT @FrancoArlati: Fedez dice che a 18 anni è normale pensare e scrivere sciocchezze. Lui ha insultato i carabinieri definendoli “figli di c… - ale03____ : @xlemondrop Ma che ha detto Fedez a 18 anni? A cosa si riferiva? -

"Se potete accettare senza indignazione le sue dichiarazioni potete accettare che anche io a 18sparavo stronzate e io - dicenel video - non ricoprirò nessun ruolo istituzionale in questo ...Dal canto suo, oltre ad avere una famiglia d'origine felice e numerosa, Chiara ne ha costruito una tutta sua col marito, con cui ormai crea una coppia molto più che popolare. Dopodi ...Lui a 18 anni definiva i carabinieri 'infami e figli di cani' nella canzone 'Tu come li chiami', ma alla stessa età Giorgia Meloni "non diceva cose più intelligenti, nelle trincee del movimento social ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...