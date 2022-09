Chelsea | Tuchel | «Orgoglioso di aver fatto parte del club»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 11 settembre 2022) Il saluto di Thomasal: «I ricordi degli ultimi 19 mesi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore» Thomasrompe il silenzio che durava dal suo esonero al. Sul suo profilo Twitter ha parlato di quello che ha significato per lui allenare i Blues. Di seguito le sue parole. This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time athas come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx— Thomas(@Tofficial) September 11, 2022 «Questa è una delle comunicazioni più difficili che abbia mai dovuto scrivere e che speravo di non dover fare per molti anni. Sono devastato dalche il mio ...