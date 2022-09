Urso: «Racconto agli Usa il programma di FdI. In politica estera continuità con Draghi» (Di sabato 10 settembre 2022) Il senatore era a Kiev, domani volerà a Washington: ho ribadito il sì alle sanzioni e all’invio delle armi in Ucraina Leggi su corriere (Di sabato 10 settembre 2022) Il senatore era a Kiev, domani volerà a Washington: ho ribadito il sì alle sanzioni e all’invio delle armi in Ucraina

JPCK72 : RT @jobwithinternet: @Giorgiofusi Lo farà , non illuderti. Basta vedere dov'era ieri Urso. - jobwithinternet : @Giorgiofusi Lo farà , non illuderti. Basta vedere dov'era ieri Urso. - Luxgraph : Urso: «Racconto agli Usa il programma di FdI. In politica estera continuità con Draghi» #corriere #news #2022… - MarioRubino10 : @thecommen7 @albeggiava52 @Hunter07124107 @marcellogemmato @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Ma come fate a votare cd… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Urso: «Racconto agli Usa il programma di FdI. In politica estera continuità con Draghi» -