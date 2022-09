Monica, la recensione: Una madre, una figlia (Di sabato 10 settembre 2022) La recensione di Monica, terzo lungometraggio di Andrea Pallaoro, secondo capitolo di una trilogia al femminile iniziata con Hannah. Andrea Pallaoro ci ha da sempre abituati a un cinema che lavora per sottrazione e trova nel ritratto femminile il proprio centro. Il suo terzo lungometraggio (di seguito potete leggere la recensione di Monica), secondo capitolo di un'ideale trilogia iniziata con Hannah e presentato alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, non fa eccezione: nel 2017 toccò ad una gigantesca Charlotte Rampling caricarsi addosso l'austerità di un film che le avrebbe fatto vincere la Coppa Volpi, adesso il compito di portare in scena un affresco di donna spetta all'ipnotica Trace Lysett, attrice transgender, la prima di un titolo in concorso a … Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022) Ladi, terzo lungometraggio di Andrea Pallaoro, secondo capitolo di una trilogia al femminile iniziata con Hannah. Andrea Pallaoro ci ha da sempre abituati a un cinema che lavora per sottrazione e trova nel ritratto femminile il proprio centro. Il suo terzo lungometraggio (di seguito potete leggere ladi), secondo capitolo di un'ideale trilogia iniziata con Hannah e presentato alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, non fa eccezione: nel 2017 toccò ad una gigantesca Charlotte Rampling caricarsi addosso l'austerità di un film che le avrebbe fatto vincere la Coppa Volpi, adesso il compito di portare in scena un affresco di donna spetta all'ipnotica Trace Lysett, attrice transgender, la prima di un titolo in concorso a …

MadMassit : #Venezia79: Monica di Andrea Pallaoro con Trace Lysette @la_Biennale #BiennaleCinema2022 #Monica #AndreaPallaoro… - paoloigna1 : Io che amo il grande avanspettacolo... - npcmagazine : La guarigione in #Monica è la capacità di accogliere il dolore con gentilezza; quando dimostriamo essere entrati ne… - silenzioinsala : In concorso a #Venezia79 c'è anche Monica, di Andrea #Pallaoro, un delicato racconto che strizza l’occhio alla cine… - ilmondodisimis : Esce oggi per @ponteallegrazie il primo libro di Leo Giorda, un giallo misto a commedia divertente e molto piacevol… -