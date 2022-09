Il commendatore che ribaltò l'Avellino (Di sabato 10 settembre 2022) Controverso, ammanicato, tiranneggiante, ma sempre estremamente attento ai risultati: tra gli ultimi esemplari di un calcio che non esiste più Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 settembre 2022) Controverso, ammanicato, tiranneggiante, ma sempre estremamente attento ai risultati: tra gli ultimi esemplari di un calcio che non esiste più

angelopaoletti3 : @FredMosby_ Nel 2004 Brian May chitarrista dei Queen, ebbe il titolo di Cavaliere Commendatore dell'Ordine dell'Imp… - Winston04101741 : @pampi1 @CristinaMolendi In Austria invece al titolo ci tengono parecchio. Paese che vai, usanza che trovi. Da noi… - Francescorm68 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Si ma ti tiri indietro il visionario di Salvini e il commendatore che vuole fare lo… - Rampafrank1975 : @berlusconi Silvio lo vuoi capire che per l'eredità di un qualche cosa c'è più ATTRITO tra genitori e figli che in… - prelemiheart : Commendatore Fratini sto per inviarle una serie di materiale riguardante una serie di persone decerebrate che insin… -