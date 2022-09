Re Carlo commosso | “Raggiungi il mio amato papà” Le sue parole per Elisabetta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Con la morte della ReginaII, avvenuta nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, niente è più come prima. Il suo primogenito, Re, ha tenuto alle ore 19 italiane del 9 settembre il primo discorso alla Nazione, dopo aver incontrato precedentemente la premier Liz Truss: le sue, commoventi e sincere nei confronti della defunta madre, hanno fatto parte di un momento indimenticabile che resterà nella storia. Re: leperAlle ore 19:00 italiane è andato in onda su tutte le principali reti televisive l’attesissimo discorso di Realla Nazione dopo la morte della Regina; proprio nella giornata di oggi, il nuovo Re e la Regina Consorte Camilla, sono tornati a Londra da Balmoral, luogo in cui si è ...

Infineha concluso il suo discorso con unomaggio alla madre. 'Alla mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per raggiungere il mio caro defunto papà, voglio ...Con queste parole è iniziato il primo discorsodi ReIII alla nazione britannica dopo la morte della madre, la regina Elisabetta . Ha indicato la scomparsa regina Elisabetta come una ...Sono passate poco più di ventiquattro ore da quando la notizia della morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo. La fine di un'epoca e la scomparsa di una vera e propria icona che per ben ..."Durante tutta la sua vita, la mia amata madre è stata fonte di ispirazione. Abbiamo nei suoi confronti un grande debito, per l'esempio che è stata ...