Psg, Galtier difende Donnarumma: "Non farò turn over, un errore non può condizionare il giudizio" (Di venerdì 9 settembre 2022) "Non farò turnover, non sono quel tipo di allenatore. Donnarumma è giovane e spesso la gente lo dimentica. Ha sbagliato un'uscita ma ha fatto due parate decisive. Ne abbiamo parlato. Non voglio che un errore condizioni i giudizi". L'allenatore del Psg, Christophe Galtier difende il portiere Gianluigi Donnarumma, impreciso in uscita in occasione del gol di McKennie in Champions League nel match dei parigini contro la Juventus. Alla vigilia della sfida col Brest, il titolare tra i pali resta l'azzurro. Ma non è esclusa una rotazione nel tridente d'attacco Messi, Neymar e Mbappè: "Possibile che riposi uno dei tre. Non ci sarà turnover selvaggio neanche in difesa. Il rapporto tra Ney e Kylian è buono".

